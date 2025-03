Dieser Promi musste fünf Jahre auf sein Geburtstagsfest warten

"Unsere Altersgenossen züchten längst Rosen im Schrebergarten oder füttern Tauben im Park", meinte Gery Keszler und spielte dabei auf den ungebrochenen Elan von Waba an. Immerhin hat er heuer einiges vor. Im Sommer kreiert er das Bühnenbild für "La Traviata" beim Opernsommer in Wien, gestaltet eine opulente Wassershow in Laxenburg und im Winter möchte er die größte Weihnachtskrippe der Welt in Mörbisch realisieren.