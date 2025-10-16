Wien Museum: Stadtgeschichte als Fleischbeschau

Sensible Gemüter werden gewarnt. Vor Gewalt, vor expliziten sexuellen Darstellungen, vor Bildern von Selbstverletzungen. Triggerwarnungen vor Kunstobjekten sind gar nicht so selten. Jetzt hat auch das Wien Museum eine Ausstellung, vor der gewarnt wird: Darstellungen vom Fleisch könnten Vegetarier verstören. Noch dazu lässt sich in der Ausstellung „Fleisch“ nicht einmal behaupten, für die Bilder, die hier zu sehen sind, seien keine Tiere zu Schaden gekommen. Alte Ansichten von St. Marx, einst der größte Schlachthof Wiens, zeigen an Haken baumelnde Rinderhälften und damit eine Fleischbeschau, die durchaus auf den Magen schlagen kann.

Wurst in Gumpendorf Im Wien Museum beschäftigt sich ein Chronist der Stadt mit dem Alltagsthema Fleisch und das ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Auch wenn die Zahl der städtischen Fleischerbetriebe in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen ist: Wer Wien kennt, weiß auch um seine Fleischgeschichte, denn er ist vielleicht schon einmal an der mit prallen Würsten behangenen Auslage des legendären Fleischhauers Ringl in Gumpendorf vorbeispaziert oder vor der Ampel bei der Friedensbrücke neben der Pferdefleischerei gestanden und hat versucht, sich eine der berühmten Leberkäsesemmeln zu holen. Heute mag der „Pferdeleberkäse“ manche schockieren, vor hundert Jahren aber war Wien eine Stadt der Rossfleischer. Auch der Biberverzehr war nicht ungewöhnlich und man muss keineswegs die oft erzählte Geschichte des Wiener Würstelstands bemühen, um zu wissen: Fleisch ist Stadtgeschichte und Kulturgut. Auch für Vegetarier übrigens.