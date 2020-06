Der Krieg an der "Heimatfront"

"Keine fade Zeitgeschichte-Fotoschau" sollte es werden, so Wien-Museum-Direktor Wolfgang Kos. Um die meist für die Öffentlichkeit bestimmten Fotos – Schüler, die einen Gemüsegarten im Prater betreuen, Sanitätshunde im Dienst des Roten Kreuzes – "aufzurauen und zu brechen", so Kurator Gerhard Milchram, begleiten die Schau Zitate aus zeitgenössischen Polizeiberichten.

Sie dokumentieren das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den meist galizischen Flüchtlingen oder die schlechte Versorgungslage in Militärkrankenhäusern.

Ab Spätherbst 1915 stellen sich täglich, teils ab Mitternacht, bis zu 500.000 Wiener, meist Frauen und Kinder, um Lebensmittel an.

Rund 25.000 Wiener sind an der Front gestorben, aber mehr als doppelt so viele Opfer waren durch kriegsbedingte Mangelerkrankungen in der Hauptstadt selbst zu beklagen. "Die Leute klagen, dass sie nicht wissen, wie sie den Hunger stillen sollen", heißt es in einem Polizeibericht vom April 1915, "das Fleisch sei unerschwinglich teuer, Milch, Hülsenfrüchte werdenimmer teurer und Brot bekomme man nur in beschränkter Menge."

Die Ausnahmestimmung mündete immer wieder in Streiks. " Wien stand an der Kippe zu einer revolutionären Situation wie in Sankt Petersburg", so Pfoser.

"Wegen unzulänglicher Bekleidung und Beschuhung mussten bei der herrschenden Kälte zahlreiche Arbeiter und Arbeiterinnen der Arbeit fernbleiben", heißt es am 15. Februar 1917.

Die Schau thematisiert auch die verschiedenen Rollen der Frau. "Der Kochlöffel wurde zur Waffe der Frauen", so Kuratorin Susanne Breuss, "wenn sie Mängel kompensierten, mit Ersatzstoffen umgingen oder Alltagsgegenstände selbst herstellten und reparierten."

Nicht ausgespart hat Milchram die Situation nach Kriegsende. Denn zwar war der Krieg 1918 aus, aber weiter ging der Kampf ums Überleben. "Der Waffenstillstand abgeschlossen, Victor Adler gestorben, der Kaiser Karl demissioniert – früher wäre man Kopf gestanden. Jetzt ist man nur müde. Es war schon so viel vorher und es kommt noch so viel nach. Man kann einfach nicht mehr", notierte Stefan Zweig am 13. November 1918.

