Wien ist kulturell längst vielfältiger als die Kultur

Was, das versucht die Wiener Kulturpolitik im Moment herauszufinden. Denn wie das Kulturangebot in einer Stadt aussehen könnte und müsste, in der ein immer größerer Teil der Menschen nicht mit Nestroy, Beethoven und Klimt sozialisiert ist, mit klassischer Musik und Sprechtheater wenig(er) anfangen kann und sich auch vom popkulturellen Gesamtangebot nicht unbedingt abgeholt fühlt erforscht man gerade.

Es gibt in diesem Prozess keinen Zweifel: Allabendlich spielt es in dieser Stadt klassische Musik auf Weltspitzenniveau. Die Museen bergen Schätze Alter Meister und noch wichtigere Schätze der Wiener Moderne. „Burgtheater“ spricht man in der Bühnenwelt immer noch mit einem besonderen Ehrfurchtston aus. Und in den letzten Jahrzehnten war die Stadt auch mal Epizentrum elektronischer oder hervorragender Popmusik (und dereinst auch des Musicals, aber dort macht man längst nur noch Dienst nach Vorschrift).