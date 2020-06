Wien gehört den Frauen

Auch die Albertina (1., Albertinaplatz 1) lockt am Weltfrauentag mit ermäßigten Eintritten. An diesem Tag können Frauen die aktuelle Impressionismus-Ausstellung um 8 statt um 11 Euro besuchen. Denn Frauen verdienen in Österreich nach wie vor im Durchschnitt um 27 Prozent weniger als Männer. Mit der Aktion will die Albertina diese Differenz sichtbar machen.

Bei einem kostenlosen Rundgang kann man zudem auch mehr über das Frauenbild der Impressionisten erfahren. Denn ab 1850 hat sich das Geschlechterverhältnis sehr stark verändert und ein neuer Frauentypus, die unabhängige Frau, hielt Einzug in die Malerei. Nackte Frauen mussten nicht mehr als Göttinnen verklärt werden, sondern durften in ihrem alltäglichen Leben dargestellt werden. So meinte etwa Edgar Degas: "Sie sehen, wie die Zeiten sich für uns geändert haben: Vor zwei Jahrhunderten hätte ich die "Susanna im Bade" gemalt, jetzt male ich bloß eine "Frau in der Wanne".

Kostenlose Führung (max. 25 Personen), um 16.30 Uhr, keine Anmeldung erforderlich.