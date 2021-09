Wiedereröffnung der Burg: Bittere Wahrheiten ganz kommod genießen

Höhepunkt war die Rede der in Teheran geborenen, in Köln aufgewachsenen und seit 2012 in Graz wohnenden Autorin Nava Ebrahimi. Sie berichtete amüsant über die Qual, die ihr das Verfassen bereitete. Denn die Wahl sei wohl auf sie gefallen, weil sie Frau und Migrantin sei. Und nun solle sie dem Patriarchat, „der Dominanzgesellschaft“ den Spiegel vorhalten. Auf ihr würden nun „mehr als zwei Jahrhunderte Burgtheater, Jahrhunderte weißer Männer“ lasten: „Ich soll meine Rolle spielen, mich aber zugleich originell freischreiben, soll mich wegschreiben von den weißen Männern und damit auch irgendwie mithelfen, das Burgtheater hinzuschreiben auf einen neuen Weg.“ Das saß.

Zwischendurch kritisierte Nava Ebrahimi sehr präzise Sebastian Kurz und Karl Nehammer, die „jede Scham verloren“ hätten: „Sie erklären die Menschenrechtskonvention für hinfällig und damit das Recht auf Asyl zu einer Gnade.“ Auch Martin Kusej sprach die barbarische Situation in Afghanistan an: Er forderte, Schutzbedürftigen „nach Kräften Zuflucht und Hilfe und Perspektive zu bieten, und zwar nicht nirgendwo, sondern bei uns, in Wien, in Österreich“.