Wieder Hoffnung im Vindobona "nach emotionalen Ups and Downs“

Er hat das Vindobona am Wallensteinplatz in der Wiener Brigittenau nach dreijähriger Schließung und anschließendem Dornröschenschlaf wiederbelebt, hatte aber dabei das Pech, nach großen Investitionen mit dem ambitionierten Neustart just den ungünstigsten Zeitpunkt zu erwischen: den Anfang der Corona-Pandemie.

Wie hat Ebner die zwei Krisenjahre mit Lockdowns wirtschaftlich überlebt? „Mit viel Bauchweh und großer Unterstützung meiner Familie und meines Teams“, sagt der erklärte Musical-Freak, gelernte Gastronom und Event-Manager, im KURIER-Gespräch. Und ganz ohne normale Subvention. Wobei daran erinnert sei, dass die Stadt Wien noch einem Vorbesitzer beim total misslungenen Umbau finanziell unter die Arme gegriffen hatte, ehe es 2006 zur Insolvenz und Schließung des einst renommierten Kabarettlokals kam.

Jetzt blickt Ebner im Vindobona nach emotionalen Ups and Downs wieder hoffnungsvoll in die Zukunft: „Wir sind programmatisch breit aufgestellt.“