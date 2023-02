Wie die Gier einer Familie Millionen in die Sucht trieb

Statistisch gesehen sterben in den USA mehr Menschen an einer Überdosis opiumartiger Substanzen als durch AutounfĂ€lle. An der Wurzel der sogenannten „Opioidkrise“ steht die Familie Sackler, deren Geschichte der Autor Patrick Radden Keefe im Buch „Imperium der Schmerzen“ minutiös und enorm packend aufarbeitet.

Keefe erzĂ€hlt zuerst vom Patriarchen Arthur Sackler, der die aggressive Vermarktung von Medikamenten gewissermaßen erfand und die Grundlage dafĂŒr legte, dass der Name der Familie durch großzĂŒgiges MĂ€zenatentum zu Ansehen gelangte. Seine BrĂŒder und Neffen vermarkteten nach seinem Vorbild ab 1996 das Schmerzmittel Oxycontin als Helfer fĂŒr alles – ungeachtet der Tatsache, dass es Millionen Menschen sĂŒchtig machte und teils in die AbhĂ€ngigkeit von Heroin trieb. Der Niedergang der Familie wurde maßgeblich vom Kultursektor vorangetrieben, der sich weigerte, den Namen der skrupellosen MilliardĂ€re reinzuwaschen. Ein wichtiges Buch.