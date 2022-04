Wie der Song "Can’t Hold Us" uns in der Pandemie geholfen hat

Besonders dieses Lied ist uns sehr in Erinnerung geblieben, da es uns positive Energie gibt und wir während des Hörens immer an unsere schönen Momente denken. Wir hatten dieses Lied zwar schon einige Male gehört, doch erst nach unseren gemeinsamen Erlebnissen hatte es eine Bedeutung für uns.

Eine besondere Art, sich zu treffen

Weniger der sehr politische Text war uns wichtig, sondern die Verbindung mit unserer Freundin. "Can‘t Hold Us" bekam seinen Wiedererkennungswert bei einem Spaziergang den wir, unsere Freundin Ava und ihr Hund am Wiener Berg machten. Was nicht besonders spektakulär klingt, war uns von großer Wichtigkeit, denn wir hatten uns seit langer Zeit nichtmehr gesehen, und auch eine Weile später konnten wir uns nur in dieser Form treffen.

Was zuerst nur ein zufälliges Lied war, etablierte sich nach einigen weiteren Spaziergängen zu einem festen Platz in unserer Playlist. Der Grund, warum wir es immer wieder hören, ist unser besonderer Gefallen am Refrain und seiner Melodie. Außerdem fühlen wir uns bei diesem Song episch und auch freundschaftlich sehr verbunden. Alle Sorgen waren vergessen.

Sadie und Miriam waren im Rahmen des Töchtertags beim KURIER in der Kulturredaktion tätig.