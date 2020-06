Wie der Pate zum Paten wurde

Es ist nicht angebracht, angesichts der Geschichte, wie der Pate – also Marlon Brando – zum Paten wurde, "CHE CAZZO!" (Was soll der Sch...) zu schimpfen: "Die Corleones" wurden vom angesehenen amerikanischen Schriftsteller Ed Falco höchst solide bewältigt. Der 64-Jährige ist sogar mit der Cosa Nostra verbandelt: Seine Nichte Edie Falco ist Star der mit insgesamt 25 Emmys ausgezeichneten Mafia-Fernsehserie "Die Sopranos". Ganz im Sinne von Mario Puzos Sympathien für das Böse hat er geschrieben: den Dostojewski im (allerhintersten) Hinterkopf und feinen "Schund" auf dem Papier. Zitat Puzo-Pate: "Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann." Zitat Falco-Pate: "Das ist eine Frage der Ehre. Ich muss ihn umbringen." Ed Falco ist sanft in Details und brutal im Großen; wobei beim allerersten Mord in "Die Corleones" dem Opfer freundlicherweise ein Plastiksackerl aufgesetzt wird, bevor der Schuss fällt (damit das Hirn Murphy’s Wirtshaus, in dem es geschieht, nicht schmutzig macht). "Die Corleones" erscheinen am Mittwoch in vielen Ländern Europas. Der Roman hat seine Grundlage im Originaldrehbuch Mario Puzos, das nach seinem Tod 1999 gefunden wurde.