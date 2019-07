Wie das Bild ins Buch kam: Große Ausstellung in der Albertina

Historische Fotografien erscheinen uns heute meist als Gucklöcher in ferne Zeiten: In Bildbänden oder auf Nostalgie-Blogs im Internet blicken wir auf das einstige Erscheinungsbild von Straßen, belächeln die Mode früherer Tage oder wundern uns über stereotype Darstellungen, mit denen sich Europäer einst andere Weltgegenden ins Haus holten.

Fast immer sind diese Fotos aber von dem Material abgelöst, an das sie einst gebunden waren: Wir haben für gewöhnlich keine Ahnung, wie jene Menschen, für die die Bilder ursprünglich gemacht wurden, diese sahen.

Die Albertina-Ausstellung „Foto.Buch.Kunst“ setzt hier an. Und weil Materialqualität dabei wichtig ist, zeigt sie kaum gerahmte Bilder an der Wand, sondern viele Exponate in Vitrinen: Prachtbände in dickem Leder, fein zusammengeschnürte Broschüren, Holzkassetten, ja sogar ein ausgestopfter Raubvogel wurde aus dem Naturhistorischen Museum herangeschafft. Eine Abbildung exakt desselben Vogels findet sich nämlich in einer Publikation aus dem Jahr 1874; Diese gab sich den Anstrich eines Vogel-Lehrbuchs, war aber eigentlich eher eine Werbebroschüre für einen Tierpräparator namens Ernst Hodek.