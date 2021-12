Wichtige 80er-Jahre-Band: Mitbegründer von Bronski Beat gestorben

Steve Bronski, der mit seiner Band Bronski Beat eine der wegweisenden Musikgruppen der frühen 1980er gegründet hat, ist tot. Er starb laut britischen Medienberichten 61-jährig. Bronski Beat hatten Hits wie "Smalltown Boy", in dem es um das Leben als Homosexueller in einer Kleinstadt ging, und "It Ain't Necessarily So" (aus Porgy & Bess). Ein Kritiker nannte Bronski Beat die erste "wirklich schwule Band" der Popgeschichte.