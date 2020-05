"White House Down": Retter im Ruderleiberl

Das Weiße Haus in Washington wurde im heurigen Kinosommer schon mehrfach abrasiert. Bereits in dem Actioner „Olympus Has Fallen“ spazierten nordkoreanische Terroristen mit der Pumpgun durchs Präsidentenbüro und schossen weg, was sich bewegte.

Knapp drei Monate später schlägt Roland Emmerich zu, der als deutscher Weltenzertrümmerer mit der Demolierung des Weißen Hauses viel Übung hat – man denke nur an seine Vorgänger-Spektakel „2012“ und „ Independence Day“.

Auch in „White House Down“ lässt Emmerich seiner Zerstörungswut im Kampf um US-Ideale ihren freien Lauf. Denn Emmerich zählt zu den aufrechtesten Patrioten seiner Wahlheimat. Hätte er sich dabei auf einen schlanken 90-Minüter beschränkt, ihm wäre ein knackiges B-Movie gelungen. Stattdessen packt er gefühlte drei Action-Filme in einen und jagt den Zuschauer geschlagene 131 Minuten durch die Gänge des Weißen Hauses. Und weil der Film praktisch immer wieder von vorne anfängt, müssen gleich mehrere Präsidenten neu vereidigt werden.