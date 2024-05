Westernheld und Produzent Mark Damon verstorben

Der US-amerikanische Schauspieler und Film-Produzent Mark Damon ist tot. Das berichten das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ am Montag unter Berufung auf Damons Tochter sowie das Branchenblatt „Variety“ mit Verweis auf Damons Witwe. Er starb demnach bereits am Sonntag in Los Angeles eines natürlichen Todes und wurde 91 Jahre alt.

Der Schauspieler wirkte in den 1960er Jahren in mehreren Italo-Western mit, darunter „Ringo mit den goldenen Pistolen“ (1966), „Der Tod zählt keine Dollar“ (1967) und „An den Galgen, Bastardo“ (1968). Mehreren Berichten zufolge war Damon ursprünglich auch für die ikonische Rolle des Western-Helden „Django“ in der engeren Wahl gewesen, die Sergio Corbucci dann aber letzten Endes mit Franco Nero besetzte.