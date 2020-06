Werner Schneyder: Vom ersten Match bis zum letzten Glas

Hollywood-Doyen James Lipton (88) stellt in der Talkshow „Inside the Actor's Studio“ den Stars stets diese 10 Fragen. Hier antwortet nun Werner Schneyder (77):

1. Was ist Ihr Lieblingswort? „Rechthaben.“

2. Welches Wort mögen Sie am wenigsten? „Ich würde sagen.“

3. Was regt Sie am meisten an? Der nächste Tag.

4. Was mögen Sie so gar nicht? Gequatsche.

5. Welches Geräusch lieben Sie? Die Tastenmusik meiner mechanischen Schreibmaschine.

6. Welches Geräusch hassen Sie? Jedes Mobiltelefonläuten.

7. Wie lautet Ihr Lieblings- schimpfwort? „Sie Null!“

8. Welchen Beruf, außer dem eigenen, hätten Sie gern? Tenor, Solotänzer oder Fußballtormann.

9. Welchen nicht? Waffenhändler.

10. Wie wollen Sie von (Ihrem) Gott einmal an der Himmelstür begrüßt werden? „Na, endlich!“