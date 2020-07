Werner Schneyder: "Ich bin ein beruflicher Triebtäter"

Stolz ist der Vater eines Sohnes – Journalist Achim Schneyder –, und Großvater des fünfjährigen Enkels Fabian nicht nur darauf, dass sein Kampfgeist über die Jahre geblieben ist: "Ich lese die Zeitung und bekomme eine Wut. Ich hatte in der Kunstdebatte immer schon eine unpopuläre Meinung, die ich geäußert habe." Auch auf seine Unbeirrbarkeit ist Schneyder stolz: "Ich habe oft in meinem Leben die Nachteile meiner Vielseitigkeit in Kauf nehmen müssen. Dabei habe ich immer nur aus meiner Person herausgelöst, was in mir steckt." Der Künstler Schneyder, hat, wie so viele seiner Kollegen, aber auch eine sehr sensible Seite: Als seine erste Frau Ilse, die ihn 45 Jahre durchs Leben begleitete, vor acht Jahren an Krebs starb, ist der "letzte Großmeister der Kleinkunst" (Zitat: Dieter Chmelar ) fast daran zerbrochen: "Ich war gefährdet." Vor fünf Jahren lernte Schneyder Regine Flörsch kennen, die er vor einem Jahr heiratete: " Regine hat mir das Weitermachen ermöglicht. Sie hat mir geholfen und mich da rausgeholt."