Werner-Berg-Museum und Museum Liaunig machen im Mai auf

In Kärnten wollen einige Museen möglichst rasch wieder ihre Pforten öffnen. So kündigte das Liaunig-Museum in Neuhaus an, Mitte Mai wieder aufsperren zu wollen. Im Werner-Berg-Museum in Bleiburg sollen die Tore ab Ende Mai für Besucher geöffnet werden. Die Picasso-Ausstellung in der Oberkärntner Stadt Gmünd hingegen wurde für heuer abgesagt, sie soll 2021 stattfinden.

Werner Berg und Manfred Deix, diese beiden Künstler stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Sommerausstellung in Bleiburg. "Wir versuchen jetzt, die im Ausland befindlichen Leihgaben so rasch wie möglich nach Kärnten zu bekommen", erklärte Museumsleiter Arthur Ottowitz im Gespräch mit der APA. Normalerweise wären die Exponate längst da, angesichts des Lockdowns habe man aber zugewartet und nun müsse improvisiert werden. "Ich hoffe, dass wir Ende Mai die Ausstellung eröffnen können, wobei, eine Eröffnungsfeier wird es dieses Jahr nicht geben", sagte Ottowitz. Er rechnet mit zahlreichen Einschränkungen und hofft darauf, dass so schnell wie möglich genaue Vorgaben erstellt werden, wie der Betrieb organisiert werden muss.