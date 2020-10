Werk X sagt wegen Covid-Fall vier Vorstellungen ab

Im Rahmen einer im Covid 19-Schutzkonzept vorgesehenen Routine-Testung der Mitarbeiter ist im Werk X ein positiver Fall im Ensemble aufgetaucht. Wie es in einer Aussendung heißt, sieht das Konzept in diesem Fall vor, "dass zum Schutz des Publikums und der Mitarbeiter*innen für die nächsten zwei Wochen alle Spieltermine abgesagt werden".

Von der Absage betroffen sind "Baal" am morgigen Freitag sowie am Samstag sowie "Der G'wissenswurm - The unintentional end of Heimat" am 3. und 5. November. Im Falle bereits erworbener Karten setzt sich der Kartenanbieter Ö-Ticket mit den Käufern zwecks Rückerstattungsmodalitäten in Verbindung. Die nächsten Vorstellungen finden ab 12. November statt. Der Proben- und Bürobetrieb laufe jedoch unbeeinträchtigt weiter.