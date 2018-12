"Werk ohne Autor" für Golden Globe nominiert

Der deutsche Film „Werk ohne Autor“ geht in das Rennen um den Golden Globe. Das Künstlerporträt von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck wurde in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert. Dort tritt unter anderem auch der mexikanische Film „Roma“ an. „Werk ohne Autor“ mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch ist auch der diesjährige deutsche Kandidat bei den Oscars in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film.

Chancen für Brühl

Der in Barcelona geborene und in Köln aufgewachsene Schauspieler Daniel Brühl hat unterdessen erneut Chancen auf einen Golden Globe. Der 40-Jährige wurde am Donnerstag für seine Rolle in der Krimiserie „The Alienist“, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist, als bester Hauptdarsteller in einer Serie nominiert. Brühl spielt einen Psychologen, der in New York im Jahr 1896 eine Mordserie aufklären soll.