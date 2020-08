„Wenn’s auch fesch ist, ist es praktisch“

Science Park Linz

Spektakulär sollte auf Wunsch des Rektors der Science Park Linz als umfassende Erweiterung der Johannes Kepler Universität werden. „Die begleitet uns schon seit fast 15 Jahren, und da geht es um 110.000 Quadratmeter Nutzfläche“, so Aspetsberger

Und wie die Teile der lang gestreckten Baukörper beim bisher größten Caramel-Projekt mit Höhensprüngen und Knicken dynamisch aus der Reihe tanzen, aber gleichzeitig auf die geschichtsträchtigen, benachbarten Bauten reagieren, ist tatsächlich spektakulär.

„Sogar auf den ersten Blick“, sagt Aspetsberger. „Es gab positive und negative Reaktionen. Auf jeden Fall gab es jede Menge Diskussionen.“

Der Grundriss: luftig, spielerisch. Die Herausforderung: Wie plant man ein Gebäude ohne Kopf?

„Man fängt bei den Schultern an“, sagt Katherl. „Dadurch kam es zum Spiel mit Knicken und Sprüngen, zuerst über den Grundriss, dann über den Schnitt bis zur Fassade. Am Ende schaut jetzt alles so aus, wie wir es uns erträumt und wie wir es für den Wettbewerb skizziert hatten.“

Als wollte man sagen: Architektur kann nicht nicht kommunizieren, zwingt sie in ihrer Außenwirkung den Nutzer und Betrachter, Stellung zu beziehen.

Aspetsberger: „Unser Hauptinteresse war, Licht und Kommunikation ins Gebäude zu bringen.“ Und obendrein sei es der am weitaus kostengünstigste Universitätsbau des Landes, betont Katherl.

Nachsatz: „Was man hoffentlich nicht bemerkt, wenn man sich den Science Park Linz anschaut.“

Am Ende im Wettbewerb nicht durchsetzen konnten sich Caramel bei der Linzer Post City, dem neuen Stadtviertel für rund 5.500 Menschen rund um den Hauptbahnhof. Kritik hatte sich an der dort verfehlten Stadtplanung und an den elf bis zu 65 Meter hohen Türmen inmitten von Westbahn und Autobahntrasse entzündet.

„Man hätte es eigentlich wissen können, was man dort wollte, nämlich Hochhäuser“, so Aspetsberger, der diese Vorstellung einer modernen Stadt für überholt hält.

„Es hätte die Chance gegeben, dort endlich einmal einen grünen Stadtteil zu entwickeln – mit Regenwassernutzung, begrünten Fassaden und Dächern und einer Maßstäblichkeit von Plätzen, die eher an Altstadtsituationen erinnern.“