Wenn unterm Dirndl gejodelt wird

Jasper P. Morgan vermutet in seinem bildgewaltigen Buch "Die sündige Alm - Die deutsche Sex-Komödie" auch späte Prüderie hinter dem Erlöschen des Alpenglühens. Als Beispiel nennt er den Film "Alpenröschen im Dirndlhöschen", der bei Erscheinen 1971 trotz (laut Drehbuch) minderjähriger Hauptdarstellerin, Sex mit dem Stiefvater und Sex-Geständnissen im Beichtstuhl nicht beanstandet wurde, 1985 als Videofassung aber auf dem Index landete. "Offenbar war also das Moralempfinden der Deutschen in den frühen Siebziegern wesentlich lockerer als zehn Jahre später", erklärt der Autor.

Soziologe Lewandowski sieht das anders: "Das Home-Video brachte den Zugang zu Hardcore-Pornografie außerhalb von Porno-Kinos im Bahnhofsviertel." Heute gebe es einfach keine Klientel mehr für die Sex-Filmchen. "Sie sind nicht ironisch genug und nicht pornografisch genug."

Für viele Schauspieler aber war die sündige Alm die erste Stufe auf der Karriereleiter. Peter Steiner zum Beispiel, später mit seinem "Theaterstadl" berühmt, spielte zumindest gefühlt in jedem zweiten dieser Filme mit. Elisabeth Volkmann, "Klimbim"-Ulknudel und später deutsche Synchronstimme von Marge Simpson, spielte die Hedda in "Alpenglühn im Dirndlrock".

Auch Liedermacher Konstantin Wecker gab sich die Ehre in einem Klassiker des Genres: 1974 spielte er - wie übrigens auch Annemarie Wendl, die " Else Kling" aus der " Lindenstraße" - in dem Film "Unterm Dirndl wird gejodelt" mit. Reden möchte er heute nicht mehr gerne über diese Rolle. Aber er tut das einzige, was bei diesem Auswuchs des deutschen Films Sinn macht: Er nimmt es mit Humor.

(Text: Britta Schultejans, dpa)