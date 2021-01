Weltwirtschaftsforum in Davos ist die "Gartenbaumesse der Mächtigen“

Niemann: Irgendwann haben sich dort auch Arafat und Peres die Hand geschüttelt. Also, es gibt schon Begegnungen, die anderswo nie stattfinden würden. Das ist schon eine Leistung. Aber die wahre Intention ist dort, dass sich nicht viel verändert. Dass die Welt vielleicht ein bisschen besser wird, solange sie nicht schlechter wird für die, die sie besser machen wollen.

Glauben Sie, dass der Kapitalismus schon obsiegt hat, oder lässt sich da noch etwas ändern?

Niemann: Ich glaube nicht ans Ende der Geschichte, wie von Francis Fukuyama prophezeit: Dass der Kapitalismus für immer die vorherrschende Staats- und Wirtschaftsform sein wird. Es wird wieder etwas anderes geben. Aber die Geschichte wird das nicht von sich aus erledigen. Schon 2008, während der Weltfinanzkrise, hätte sich zeigen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Lustigerweise ist dann wieder so eine riesige Selbstvergessenheit über uns hereingebrochen.

Hösl: Man muss bei den Menschen Bewusstsein schaffen, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Nicht nur, dass man den Konsum ändert, sondern auch anders investiert. In eine Solar- statt in eine Ölfirma. Dass man selber aktiv wird in dieser Zeit der 4. Industriellen Revolution. Das nächste Amazon ist wahrscheinlich ein Klimaschutzunternehmen.