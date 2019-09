Weltweiter Start: Margaret Atwoods "Report der Magd" wird fortgesetzt

Dass sie sich zuletzt wieder mit den Sklavinnen in Gilead beschäftigte, hat bestimmt mit der Welt heute zu tun:

Nach der Wahl Trumps, wurde der alte „Report der Magd“ erneut zum Bestseller, Symbol des Protestes gegen den Präsidenten.

Und dass kürzlich in Alabama Abtreibung nahezu ausnahmslos verboten wurden, auch im Fall von Vergewaltigungen, macht „Die Zeuginnen“ zur aktuellen Notwendigkeit.

Die Linzer Schriftstellerin Margit Schreiner nennt Margaret Atwood eine Anwältin der Mägde, eine Anwältin aller Frauen. „Denn wir alle haben statt eines hohen Marktanteils einen hohen Magdanteil“, schreibt Schreiner in ihrer Essaysammlung mit dem Titel „Sind Sie eigentlich fit genug?“ ( Schöffling Verlag)

In der Nacht auf Dienstag wird Margaret Atwood in einer Londoner Buchhandlung aus ihrem Roman vorlesen, am Abend tritt sie im National Theatre auf. In der ganzen Welt gibt es Mitternachtspartys. 1000 Kinos übertragen live.

Der neue Roman setzt 15 Jahre nach dem „Report der Magd“ ein. Drei Zeuginnen erzählen, was seither geschehen ist. Mehr von der Handlung wissen 700 Amerikaner, denen amazon irrtümlich zu früh das Buch schickte.