Weltmuseum: Gehackte Audioguides für Federkronen-Rückgabe

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Aktivisten im Weltmuseum in Wien Stimmung für die Rückgabe eines seit Jahrzehnten umstrittenen Objekts gemacht: Laut Medienberichten wurden Audioguides ins Museum eingeschleust, die die Raubgutgeschichte der Atzteken-Federkrone erzählt und eine Rückgabe fordert. Das Museum hat die Berichte bestätigt, berichten der Standard und der ORF.

„Ich bin ein Nachfahre der Azteken und habe mein Leben dem Kampf gewidmet, damit die heilige Krone unseres Tlatoani Montezuma in unser Land zurückkehrt“, sagte ein Aktivist laut ORF.at zu Beginn der Aufnahme. Die "Audiogudies der Wahrheit" (Link zur Aktion hier) waren ident mit jenen des Weltmuseums und wurden dort in Umlauf gebracht, indem sie in den Rückgabekorb gelegt wurden.

Die Quetzalfederkrone gilt als nicht transportfähig, was als Argument gegen eine Rückgabe genannt wurde.