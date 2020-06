Weltkunstschau Documenta eröffnet

Robin Kahn lud etwa Frauen aus der Westsahara für eine Koch-Demonstration in den Park, der Chinese Song Dong stellte einen bepflanzten Müllberg (Titel: "Doing Nothing Garden") auf, der Mexikaner Pedro Reyes baute ein "Sanatorium", in dem, u. a. mithilfe von frischem Fruchtsaft, gegen Stress und Einsamkeit geholfen werden soll. Österreicher fehlen auf der Künstlerliste, lediglich der Physiker Anton Zeilinger und der teilweise in Wien lebende Deutsche Florian Hecker sind dabei.

Zu Christov-Bakargievs Idee gehört es auch, dass man gewisse Aspekte der Schau nicht sieht – etwa die Dependance, die ab 21. Juni in Kabul/ Afghanistan eröffnet. So gesehen hat ihr Angebot an Reizüberflutung etwas Tröstliches.