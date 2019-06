Weltkrieg als Höllenfahrt: Die Seele aus dem Leib geschrien

Was stimmt. Aber nicht ganz. Denn Manker übernahm vom Simultandrama „Alma“ nicht nur den im Laufe der Jahre in der Serbenhalle angehäuften Fundus, sondern auch die Idee der parallelen Handlungsstränge. Die für das Verständnis wichtigen Szenen finden zwar für alle Zuschauer gemeinsam statt, zwischendurch aber muss man sich immer wieder entscheiden, welchen Figuren man in die Küche, den Salon, das Bad und in die Kanzleien folgt: den Tachinierern oder Pfaffen, den Journalisten oder Huren, den Militärs oder Adabeis. Das kann dazu führen, dass man Manker vielleicht kein einziges Mal als Nörgler, als Alter ego von Karl Kraus, erlebt. Was allerdings nicht weiter verwunderlich ist. Denn im Gegensatz zu bisherigen Inszenierungen sind die Dialoge mit dem Optimisten in Mankers Neufassung kein Pfeiler.

Die einzige Figur, der man immer wieder begegnet, ist „die Schalek“, eine anfangs ziemlich naive Kriegsberichterstatterin. Ihre Rolle, wieder von Iris Schmid im langen Ledermantel verkörpert, hat Manker mit zusätzlichen Szenen aufgewertet. Und irgendwann stellt sie „zwischen den gestorbenen Häusern“ ernüchtert die Frage: „Wer ist dieser Krieg?“

Im Programm ist zu diesem eindringlichen Monolog als Quelle die Szene 33 des zweiten Akts angegeben. Was sich als Finte von Manker herausstellt: Just jene Zeilen der Alice Schalek fehlen in der Textsammlung. Denn Kraus wollte die Reportern als Megäre darstellen; Manker hingegen ließ ihr Gerechtigkeit widerfahren und revidierte den bissigen Autor.