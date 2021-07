Welt Wunder Walt

Der so großartige wie reichhaltige Bildband „Das Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921-1968“ gewährt jetzt erstmals Einblick in die Entstehung der zeitlosen Großtaten: von den Anfängen im Stummfilm mit der entzückenden vierjährigen Virginia Davis in „ Alice’s Wonderland“ (1923) über den ersten Langfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937) und das wegweisende Experiment „Fantasia“ (1940) bis zur letzten Produktion des insgesamt 22-fachen Oscargewinners: „Winnie Puuh und das Hundewetter“ (1968).

Die letzte Ranaissance Werkstatt

Insgesamt 1.500 Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und Fotos sowie zahlreiche Texte renommierter Disney-Experten wie John Lasseter („Toy Story“) führen direkt ins Herz der – wie es Herausgeber Daniel Kothenschulte beschreibt – „letzten Renaissance-Werkstatt“.

Eine Fließband-Produktion mit Herz und einem Ziel: 650 Personen hatten sich in der riesigen Halle im nördlichen Hollywood eingefunden, um sieben Tage die Woche an „Schneewittchen“ zu arbeiten. Beinahe rund um die Uhr, aber das für gutes Geld. Fünf Dollar extra brachte ein guter Gag. Und das zu einer Zeit, in der ein Abendessen in einem Diner um 37 Cent offeriert wurde.

350 Bücher aus Europa

Wichtigstes Recherche-Instrument der Disney-Künstler war dabei die 1934 gegründete Studiobibliothek. Sie bestand hauptsächlich aus 350 Bildbänden, die der Boss von einer Europareise nach Kalifornien mitgebracht hatte. „Es liegt ein größerer Reichtum in Büchern als in jedem Piratenversteck auf der Schatzinsel“, pflegte der Meister zu sagen, wenn jemand anzweifeln wollte, warum die alten Illustrationen von Grandville oder Honoré Daumier gegen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts noch immer Inspiration sein sollten.

Genau diese Bandbreite macht Disney aus. Auch wenn man heute gern von einem einheitlichen Disney-Stil spricht, den man „in einem weiten Teil der Unterhaltungskultur diagnostiziert, erstrebte Disney lange Zeit ganz im Gegenteil eine enzyklopädische stilistische Vielfalt“, erklärt auch Daniel Kothenschulte.

