Wellenklänge-Festival mit Oska, die auswandern will

Oska hat geweint, sehr viel geweint, an jenem Tag im Jahr 2022, an dem ihr Album „My World, My Love, Paris“ erschienen ist. Nicht vor Freude. Das war nämlich am 25. Februar, am Tag, nachdem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte.

„Mein Album war mir dann überhaupt nicht mehr wichtig“, erinnert sich die Singer-Songwriterin im Gespräch mit dem KURIER. „Ich hatte an dem Tag einen Auftritt beim ORF, und da war unter den Bildern immer ein Ticker mit den News zum Krieg. Es war surreal – zumal der Titelsong ,My World, My Love, Paris` davon handelt, was Menschen auf unserem Planeten alles anstellen.“