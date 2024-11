Weiblicher Schmerz wird weniger ernst genommen

Fokus des Werkes

Fast jede zweite Frau, die mit Schmerzen zum Arzt kommt, hat schon einmal gesagt bekommen, sie bilde sich diese nur ein. Frauen, so schreibt Biringer, haben diffuse Beschwerden und anstatt genauer Untersuchungen kriegen sie Psychopharmaka verschrieben. Und das sehr viel häufiger als Männer. Ihr Schmerz werde nicht ausreichend ernst genommen. Eva Biringer führt die Leserinnen und (hoffentlich) auch Leser durch unterschiedliche Aspekte der Bevorzugung des männlichen Geschlechtes in unserer Gesellschaft. Sie zeigt auf, in wie vielen Bereichen und wie lange schon das weibliche Geschlecht dem anderen unterlegen ist. Angefangen schon vor der Geburt, wo in manchen Ländern weibliche Föten eher abgetrieben werden.

Biringer rückt den weiblichen Schmerz in den Mittelpunkt und damit auch die Unterschiede zum männlichen Schmerz. Viel zu wenig sei über den Gender-Pain-Gap hinsichtlich seelischer und körperlicher Schmerzempfindung bekannt. Diesem, wie sie auch kritisiert, teils völlig unerforschten Feld nähert sich die Autorin einerseits wissenschaftlich fundiert, andererseits historisch und schließlich auch anhand eigener Erfahrungen. Sie beschreibt, wie eine Welt aussehen könnte, in der weiblicher Schmerz Gehör findet.

