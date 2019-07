Wegen Nackten gesperrt: ImpulsTanz-Festival ohne Facebook-Seite

Dass Facebook ein Problem mit künstlerischen Nacktdarstellungen hat, wurde schon in vielen Fällen offensichtlich. Oft ruderte der Social-Media-Konzern zurück - doch nicht so im Fall des Wiener ImPulsTanz-Festivals. Seit zwei Monaten, ließen die Verantwortlichen des international renommierten Events am Dienstag in einer Pressemitteilung wissen, ist die Seite seit mehr als zwei Monaten gesperrt. " ImPulsTanz hat sich daher entschieden mit anwaltlicher Hilfe gegen die Sperre vorzugehen und parallel dazu eine neue Seite (Impulstanz Vienna) ins Leben gerufen", heißt es in der Mitteilung. "Dennoch verliert das kurz bevorstehende Festival (es eröffnet am 11. Juli, Anm.) durch die Sperre nicht nur über 36.000 Abonnent_innen, sondern auch ein wichtiges Kommunikationstool, das bisher vor allem internationalen Gästen als große Hilfe zur Navigation durch das Programm und die Stadt Wien diente."

Stein des Anstoßes war ein Trailer, der im vergangenen April zum Start des Vorverkaufs auf der Facebook-Seite des Festivals publiziert hatte. Darin war auch ein Ausschnitt der Arbeit 7 Pleasures der Choreografin Mette Ingvartsen zu sehen, in der nackte Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne präsent sind. Die Facebook-Seite wurde daraufhin wegen " Nacktdarstellungen" gesperrt.