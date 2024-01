Wegen Hörsturz: Rapper Raf Camora muss seine Tour absagen

Zuletzt musste der erfolgreiche Wiener Rapper Raf Camora wie berichtet einen Aufenthalt in Dubai abbrechen, weil er an den Folgen eines Hörsturzes laboriert. Am Dienstag gab er nun seinen 1,8 Millionen Followern auf Instagram bekannt, dass er sich gezwungen sieht, alle anstehenden Termine zu verschieben: "Es steht zu viel für mich auf dem Spiel. Die Ärzte haben mir eine dringliche Ruhepause verordnet und es wäre kopflos, das Risiko einzugehen, den Beruf, den ich liebe, nicht mehr ausüben zu können", heißt es in der Botschaft auf der Social-Media-Plattform.