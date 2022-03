Wean Hean: Wienerlied-Festival zwischen Tradition und Innovation

Das Wienerlied-Festival geht in die 22. Runde: Wean Hean pr├Ąsentierte am Donnerstag ein breites Programm. "Mit dem m├Âchten wir besonders jene Menschen ansprechen, die Wiener Musik bislang noch nicht so gut kennen", so Susanne Rosenlechner, k├╝nstlerische Leiterin des Wiener Volksliedwerkes und Koordinatorin des Festivals. Insgesamt 78 Musikerinnen und Musiker werden an zw├Âlf Veranstaltungen in sieben Veranstaltungsorten die zahlreichen Facetten des Wienerlieds vorf├╝hren.

Unter neuer Gesch├Ąftsleitung von Susanne Rosenlechner und Daniela Fuchs soll auch heuer das Programm seine variantenreiche Ausrichtung beibehalten. Auf eine gro├če Er├Âffnung wird coronabedingt verzichtet. Nichtsdestotrotz soll "So a Remasuri!" als Auftaktveranstaltung am 23. April fulminant werden. Der Volksmusikexperte und Organisator des Festivals, Herbert Zotti, zeigte sich "schon sehr g'spannt was da passieren wird". Stattfinden wird der Startschuss zum Veranstaltungsreigen im "Wohnzimmer" des Wiener Volksliedwerk im Ottakringer Bockkeller.

Ebenfalls in den 16. Bezirk lockt am 3. Mai die Urauff├╝hrung des "Ottakringer Orgeltanz'". In der Alt-Ottakring Pfarrkirche f├╝hrt Helmut Stippich, unterst├╝tzt von seiner Frau Maria Stippich, Wiener T├Ąnze auf der Orgel vor. Die experimentierfreudige Musik soll fantastisch klingen und f├╝r danach liegt direkt gegen├╝ber die "10er Marie", der ├Ąlteste noch existierende Heurige Wiens.

Ebenso Traditionsreiches kann bereits davor erlebt werden. Am 26. April wird mit "G'schicht'n aus 'm Wienerlied" im Radiokulturhaus "ein Ausflug ins Wienerlied" pr├Ąsentiert. Die Gesangskapelle Hermann holt sich die n├Âtige Expertise mit Marie-Theres Stickler und Rudi Koschleu, zwei Koryph├Ąen des Genres. So trifft Innovation auf Tradition.