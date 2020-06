"We Will Rock You": Der Spirit des Rock ’n’ Roll

"A Kind Of Magic" wird zur Schnulze und "I Want To Break Free" zum Pubertätsprotest. Da weiß eben der Free Breaker namens Galileo noch nicht, dass er zum Helden geboren ist, der das Schwert, pardon, die Gitarre aus dem Stein ziehen wird. "Ich wollte den Geist dieser genialen Band hervorbringen. Den Spirit des Rock ’n’ Roll", sagt Ben Elton. Oft beherrscht donnerndes Pathos die Szene, aber ironisch gebrochen. Rock, Pop, Bombast, Leidenschaft, unwiderstehliche Melodien und opernhafte Arrangements prägen das Repertoire mit 21 Hits wie "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" oder "Another One Bites The Dust", die eine Live-Band spielt. Und Ben Eltons Lieblingssong? Den hat Freddie Mercury nie gehört: "No One But You (Only The Good Die Young)" war Brian Mays posthume Hommage an den verstorbenen Lead-Sänger.

