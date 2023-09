Waves-Vienna-Festival: Diversität steht heuer im Fokus

„Bei der Gründung war die Idee, dass wir Wiens geografische Lage nützen, um eine Brücke zwischen den Szenen von Ost- und Westeuropa zu schaffen. Als wir anfingen, tourten viele westeuropäische Bands bis Wien, dann aber nicht weiter in den Osten. Da spielte zusammen, dass es diese digitale Revolution in der Musikbranche gab, wo Major-Labels in die Bedeutungslosigkeit verschwunden sind und gleichzeitig der Eiserne Vorhang gefallen war. Davor gab es in den Ostländern eine einzige, staatlich gelenkte Plattenfirma, die kontrolliert und bestimmt hat, was veröffentlicht wird. Die hat es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aber auch plötzlich nicht mehr gegeben. Das heißt, es gab dort keine Strukturen für die Musikbranche, auch keine Veranstaltungslokale, keine Tourmanager oder örtliche Veranstalter, die Acts aus dem Ausland geholt hätten. Das hat sich aber extrem gewandelt und es wird dort jetzt hochprofessionell gearbeitet.“