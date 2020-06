"Wastwater": Triptychon der Angst

Er inszeniert das "Nicht". Das Nicht-miteinander-reden-Können. Das Einander-nicht-berühren-Können. Das Bitte-nicht-in-Tränen-Ausbrechen. Die Schauspieler stehen im Vordergrund. Und die Geschichten. Drei erzählt Stephens.

Von Angst und Abschied, Schuldigsein und Schuldigwerden. So mysteriös wie Wastwater, der tiefste und düsterste See Englands, so rästelhaft ist der nach ihm benannte, in und um den Flughafen Heathrow angesiedelte Text. Die Szenen hängen zusammen. Den roten Faden hält der Autor in Händen. Er macht klar, dass nichts etwas bedeuten muss, dass alles etwas bedeuten kann, ganz wie er’s will.

Kimmig unterwirft sich dem Diktat. Rührt die Leerstellen nicht an. Geheimnis muss Geheimnis bleiben. Die Bilder im Kopf rotieren...