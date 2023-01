"Wasserbildhauer" gestaltete Udo Jürgens' Grab: Hans Muhr ist tot

Der Bildhauer Hans Muhr ist tot. Wie seine Frau am Dienstag der APA mitteilte, starb der als "Wasserbildhauer" bekannte Künstler am 25. Dezember 88-jährig "plötzlich und unerwartet". Bekannt wurde er vor allem mit seinen Brunnen, die er als "Wasser-Stein-Skulpturen" bezeichnete. Sie finden sich an zahlreichen Orten weltweit - viele davon in Wien. Seit 2015 ziert sein aus Marmor gefertigter weißer Flügel das Grab des Sängers Udo Jürgens am Wiener Zentralfriedhof.

"Ich war so eine Art Lehrling in der Zimmermannwerkstätte meines Vaters, ein Kunsthandwerker mit Liebe zum Detail", sagte der am 21. April 1934 in Graz geborene Künstler einmal über sein Elternhaus. Von 1954 bis 1965 war er als Lehrer für Mathematik, Sport und Werken tätig. Anschließend studierte er bei Heinz Leinfellner an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und erwarb 1969 das Diplom für keramische Plastik.