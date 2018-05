Was man einst zum Speiben fand: Die Kunst des Hermann Nitsch

Hätte man sich je vorstellen können, dass der kugelrunde Gesamtkunstwerker Hermann Nitsch, nicht nur Dionysos, dem Gott des Weines und des Rausches, huldigend, 80 werden könnte? Noch vor ein paar Jahren musste man sich ernsthafte Sorgen machen. Denn der alte Meister fiel selbst bei den von ihm geleiteten Malaktionen in Morpheus Arme.

Gut, der Nitsch wird erst in drei Monaten, am 29. August, 80 Jahre alt. Aber alle Zweifel sind verflogen: Bei der Eröffnung der Ausstellung „Leben und Werk“ samt dem Gütesiegel „80 Jahre Nitsch“ in Mistelbach präsentierte sich der stets freundliche, immerzu schelmische Rauschebart in Geberlaune.

Und an ein Ende ist nicht zu denken: Das letzte Kapitel der von Michael Karrer, dem Leiter des Nitsch-Museums, mit unglaublicher Akribie zusammengestellten Schau behandelt die Zukunft. Als seien sie bereits Faktum, werden diverse Einzelausstellungen in New York, London und Paris aufgelistet, zudem eine Retrospektive in der Albertina und als Höhepunkt 2020 eine Neuinszenierung des „6-Tage-Spiels“, das erstmals 1998 realisiert wurde.