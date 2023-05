Was ist das Gegenteil von Langeweile? Die Kürzestfilm Festspiele

Kürzestweile heißt es bei diesem Festival, das sich jenem Format verschrieben hat, das auf den Sozialen Medien (Stichwort: Aufmerksamkeitsprobleme) schon gang und gäbe ist. Denn gezeigt werden hier nur Filme im Kürzestformat - genauer gesagt im 12 Sekunden Format. Dass aber gerade in kurzer Zeit großes Kino geschaffen werden kann, zeigt ein "Best of" der Kürzestfilm Festspiele: von Horror über Komödie, Liebesfilm und Mystery bis hin zum Dokumentarfilm findet man hier alles, was man sich auf der Leinwand nur wünschen kann. Und auch nicht schlecht: Gefällt ein Film mal nicht so, muss man ihn nicht 90 Minuten lang aushalten, sondern kann sich einfach schon auf den nächsten Kürzestfilm freuen.