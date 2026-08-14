Thomas Gottschalk streicht Steffi Graf übers Knie, Harald Schmidt zwickt in einen quietschenden Plastikbusen und Rudi Carell fragt Karl Dall, wie es ist, sexuell belästigt zu werden: „Es war ekelhaft bis erregend.“

Der Humor, der das deutsche Unterhaltungsfernsehen des ausgehenden letzten Jahrtausends prägte, war eindeutig von Männern dominiert und ging sehr oft auf Kosten von Frauen. Prägende Figuren wie Thomas Gottschalk, Stefan Raab und Harald Schmidt sozialisierten ganze Generationen in Sachen Humor – und wenn man aus heutiger Sicht einen Blick auf die Comedy-Shows der 90er- und Nullerjahre wirft, kann einem das Lachen ganz schön vergehen.

„Was haben wir gelacht“ lautet deswegen der nicht ganz unironische Titel der informativen und kurzweiligen Doku von Eva Müller und Isabel Schneider (So, Mi jeweils 18.30 Uhr, Do 18.15 Uhr im Votivkino). Erstmals wird die Geschichte des Unterhaltungsfernsehens, beginnend mit den 90er-Jahren, aus Frauenperspektive erzählt.