Was Forscher aus dem Dreck auf Leonardos Zeichnungen herauslesen

Für ihre Untersuchungen nahm Pinar, was sie kriegen konnte: Fünf der Zeichnungen liegen in Turin, zwei in Rom. Dort lagern sie unter optimalen Bedingungen, was Temperatur und Feuchtigkeit betrifft. „Immer wenn sie irgendwohin verliehen werden, werden sie überprüft und restauriert.“ Das passiert im eingangs erwähnten Institut für Papierrestaurierung in Rom.

Bisher wurde der Schmutz, den die Restauratoren mit minimalinvasiven Methoden von den Kunstwerken entfernt haben, weggeworfen. Doch diesmal landeten die Proben mit den verschiedenesten Partikeln in Schachteln mit der Adresse Boku Wien, Muthgasse. „Denn wir können aus dem Schmutz viel ablesen“, sagt Pinar.