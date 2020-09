Warum wir Schnittblumen lieben. Der Trend zum Toten

Corona machte aus dem Witz plötzlich bitteren Ernst. Der Lockdown zwang die Menschen, ihr Leben wirklich auf den 60 Quadratmetern ihrer Wohnung zu leben. Es gab nur vier Gründe, das Haus zu verlassen, und das war der Grund, warum so viele ihr Haus verschönern mussten. Ein Schrei nach Idylle wurde laut, und die Schnittblumen antworteten. Junge Blumengeschäfte, vor allem in Wien, erkannten die Chance im Unglück. Sie begannen Lieferdienste anzubieten und fluteten Instagram mit Werbung in Influencer-Ästhetik.

Schnittblumen brachten von Natur aus alles mit, um zum Must-have des Lockdowns zu werden. Sie sind wunderschön und bringen Farbe in die Wohnung. Es gibt eine große Auswahl, viele sind Saisonware, man sieht sich also nicht so schnell an ihnen satt. Sie sind zwar teuer, aber das sind Statussymbole ja meistens. Und für die Menschen, die noch Geld haben, war es in den vergangenen Monaten ohnehin schwierig, es außerhalb der eigenen vier Wände auszugeben.

Jetzt ist die Verbindung von Pflanzen und jungen, hübschen Menschen nicht ganz neu. Seit Jahren gibt es das Phänomen der „Plantfluencer“: Menschen, die viel Zeit und Energie in ihre Pflanzen stecken und Fotos von ihnen mit Hashtags wie #urbanjungle oder #Monsteramonday (wo es um die Monstera, das „Fensterblatt“, geht) auf Instagram teilen. Doch bei den Plantfluencern geht es um Zimmerpflanzen, was den Job härter macht. Das sind Lebewesen mit speziellen Bedürfnissen, bei denen man viel falsch machen kann. Man stellt sie zu viel oder zu wenig in die Sonne, vergisst zwei Mal das Gießen, schon hat man ein Leben auf dem Gewissen.

Schnittblumen haben den Vorteil, dass man zu spät kommt, um sie umzubringen. Bei der Ankunft in der eigenen Wohnung sind die Blumen bereits tot, sie wissen es nur noch nicht. Es ist nicht so, dass man hier keine Fehler machen kann: Man sollte das Wasser gelegentlich wechseln und die Blumen alle drei Tage neu anschneiden. Aber im Grund verkürzen die Fehler das untote Dasein der Blumen auch nur um ein paar Tage. Das ist unterm Strich nichts, was ein schlechtes Gewissen rechtfertigen würde.