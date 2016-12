Warum flüchtete Papa Meyer?

Mit Petra Ivanov in Zürich ist es ähnlich wie mit Eva Rossmann in Wien.

Beide schreiben Krimis und sind in ihrem Land große Nummern, jenseits der Grenze wird’s ruhig.

Und beide suchen sich immer brisante Themen aus, sie recherchieren emsig, bevor sie schreiben.

Eva Rossmann ist im aktuellen Buch "Gut, aber tot"" bei radikalen Fleischverweigerern und bei Politikern, die um Flüchtlingsquoten feilschen als wären es Schweinehälften.

Petra Ivanov reist in "Täuschung" nach Thailand.

Ihre Schweizer Serienheldin Jasmin Meyer, eine ehemalige Polizistin Mitte 30, sucht gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Pal, der aus dem Kosovo stammt und Anwalt ist, Spuren ihres Vaters ... Er hat seine Familie verlassen, als Jasmin und ihre beiden Brüder noch kleine Kinder waren. Warum?

Er verschwand nach Thailand und gilt als verschollen. Warum Thailand?

Wegen einer Erbschaft wäre es wichtig, Näheres über ihn bzw. sein Ende zu erfahren. Man wird sich wundern. (Möglicherweise wird man auch sagen: Bissl weit hergeholt, das Ganze. Aber wundern wird man sich.)

Brave Makaken

Petra Ivanov bereitete einen guten Boden für einige thailändische Entdeckungen. Die wenigsten sind so ... nett wie die klik – geschnitzte Penisse, die von Mönchen als Glücksbringer verteilt werden. Bangkok, Pattaya, Phuket, auch zu den Paradieshöhlen von Khao Yoi kommen wir. Dort werden Steine vor den Eingang gerollt, damit Jasmin gefangen ist.

Chinesenmafia.

Hat Papa Meyer die Chinesen betrogen? Jetzt kann kann über die vielen Makaken, die alles vollsch..., sagen, was man will: Im Steinewegschieben sind die Tiere Klasse.

Und dann kommen wir in den zweifelhaften Genuss, ein Pflegeheim zu besuchen. Der Höhepunkt irgendwie. Es wird ja oft propagiert, dass es in Thailand angenehmer und leistbarer sei, dement zu sein. Im Buch steht: In Zürich gibt’s Heime, die an die 12.000 Euro monatlich kosten. Wäschewaschen exklusive. Im Buch steht aber auch, wie das Geld der Senioren in Thailand verschwindet; und dass viele von ihnen Klima und Land nicht vertragen.

Die Alten in "Täuschung" werden von einer Schweizerin geführt, und deshalb singen alle: "Es wott es Fraueli s’Mälit gah, tralala, tralala."

Und trotzdem: Nein, es müssen wirklich nicht immer Krimis aus dem Norden sein!

Ein Unterschied zu Eva Rossman ist: Rezepte findet man bei Petra Ivanov nicht. Ihre Heldin kocht nicht, und wenn sie etwas isst, dann Spaghetti mit Fertigsoße oder Pizza.



Petra Ivanov:

„Täuschung“

Unionsverlag. 360 Seiten. 29,90 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern