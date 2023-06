Warum die Autorin von "Eat, Pray, Love" ihr neues Buch zurückziehen muss

Die Bestsellerautorin von "Eat, Pray, Love", Elizabeth Gilbert, muss ihr kommendes Buch zurückziehen: "The Snow Forest" wird nicht wie geplant im Februar 2024 erscheinen. Grund ist vehemente Kritik an Gilbert wegen des Settings des Buches, wie internationale Medien berichten: Der Roman soll in Russland spielen, weswegen Gilbert von ukrainischer Seite enormen Gegenwind erhielt.

Gilbert gab ihre Entscheidung in einem Video auf Twitter bekannt: