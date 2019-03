Warum der Traumberuf Bestseller-Autor selten Wirklichkeit wird

Der Wiener hat 2012 mit dem Roman „Blackout“ seinen Durchbruch geschafft. 1,5 Millionen Mal hat sich „Blackout“ allein im deutschsprachigen Raum verkauft. Dazu kamen Übersetzungen in 20 Sprachen. Wie viele Bücher er schon in Japan, China oder Korea verkauft hat, kann Elsberg gar nicht so genau sagen. Die Verkaufszahlen werden ihm immer erst ein, zwei Jahre später gemeldet. Klar ist dagegen, dass der Erfolg nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern nach 13 mehr oder weniger erfolglosen Jahren am Buchmarkt. So ein Bestseller lasse sich nicht planen, sagt Elsberg heute. Geholfen habe beim Verkauf seines Energie-Thrillers „Blackout“ die Energiewende in Deutschland, die just debattiert wurde, als sein Agent bei den Verlagen mit seinem Manuskript Klinken putzen ging. Genauer gesagt: sein neuer Agent. Der alte hatte dankend abgewunken, so wie ein paar andere auch. Ein Bestseller ist also selbst für Experten nicht immer vorhersehbar.