Warhol-Ausstellung in Wien: Pop-Art gegen den Strich gebürstet

Weniger harmlos sind die expliziten Bilder von schwulem Sex in der Serie „Sex Parts“ (1975). Bildserien über junge Männer, aber auch die Reihe „Ladies & Gentlemen“ mit Drag Queens rufen die Wurzeln in New Yorker Underground-Zirkeln in Erinnerung, die Warhols Werk auf dem Weg zur Hochpreis-Kunstaktie nach und nach abgebürstet wurden.

Ruppig und fransig war auch die Präsentation historischer Werke, mit der die Rhode Island School of Design Warhol 1969/70 beauftragte. Der Versuch, die Aktion „Raid The Icebox“ mit Depotstücken des Weltmuseums und der KHM-Antikensammlung nachzuempfinden, wirkt im mumok allerdings uninspiriert. Wer mehr Kontext erfahren möchte, sollte sich die ergänzende Schau „misfitting together“ ansehen, die das serielle Prinzip, das die Kunst zu Warhols Zeit bestimmte, mit Werken der Sammlung nachvollzieht.