Wanda trennt sich von Schlagzeuger Lukas Hasitschka

"Wir möchten euch mitteilen, dass unser Schlagzeuger Lukas Hasitschka und wir in voller Freundschaft beschlossen haben, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Auch bei ihm bedanken wir uns für die unglaublichen letzten Jahre, verbleiben in Freundschaft und wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute auf seinem weiteren Weg", schrieben sie da.