Wanda live in Wien: Triumphzug zwischen Oida, Baby und Schatzi

„Fünf, vier, drei, zwei . . .“ Das Publikum in der Wiener Stadthalle brüllt sich mit dem auf den Videowänden eingespielten Countdown in das Konzert von Wanda hinein. Und es fühlt sich tatsächlich wie ein Lift-Off an, als bei Null der Vorhang fällt und Sänger Marco Wanda mit seiner Band und einer rasenden Version von „Luzia“ loslegt.

Zwei Mal wurden die Konzerte wegen der Pandemie verschoben, und die Freude über das Ende des Live-Entzugs entlädt sich bei Band und Fans in dieser Minute. Aber nicht nur da. Wanda können die Stimmung tatsächlich fast die ganzen zwei Stunden auf ähnlichem Euphorie-Level halten.