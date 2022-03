Wanda, Kurt Ostbahn und Co. spielen am Heldenplatz für die Ukraine

Die Aktion "Nachbar in Not" tritt auch am kommenden Sonntag wieder in Erscheinung. Daniel Landaus "YesWeCare"-Bewegung findet sich am Wiener Heldenplatz zu einer Solidaritäts-Demonstration ein, um gegen den Ukraine-Krieg zu demonstrieren.

Im Zuge dessen haben sich auch abermals einige hochkarätige Bands der heimischen Musikszene angekündigt. Als großer Headliner des Abends wird Wanda, die bereits am vergangenen Wochenende im Happel-Stadion dabei waren, auf der Bühne stehen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Neben Ina Regen (ebenfalls zum zweiten Mal) und Maschek wird am Sonntag das Konzert von Kurt Ostbahn nachgeholt. Der Musiker wurde in der Woche vor dem Konzert im Praterstadion positiv auf Corona getestet und musste dem entsprechend den Auftritt kurzfristig absagen. Für kommenden Sonntag stehen die Vorzeichen gut, dass Dr. Kurt Ostbahn die Demonstranten am Heldenplatz unterhalten wird.

Los geht es um 14 Uhr. Veranstalter Landau erwartet mehr als 50.000 Menschen am Heldenplatz. Der Eintritt ist frei, allerdings bittet "YesWeCare" um Spenden für gleich zwei Hilfprojekte. Die Spenden werden 50:50 auf "Nachbar in Not" und die "SOS Kinderdörfer" aufgeteilt.

Das Programm am Heldenplatz: