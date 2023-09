„Walking on Sunshine“ startet in eine neue Staffel

„Walking on Sunshine“ kehrt mit neuen Folgen zurück. Ab Montag (25. 9.) ist die Dramedy in Doppelfolgen im Hauptabend von ORF 1 zu sehen. Dabei setzt die 4. Staffel auf Kontinuität bei einem Großteil der Schauspieler. So sind laut Aussendung wieder Proschat Madani und Robert Palfrader mit an Bord, wenn dem Alltag in einer Wetterredaktion – und der Großwetterlage im Medienbetrieb – nachgespürt wird.

Auch auf Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch wurde für die zehn Episoden gesetzt, während man den einen oder anderen Cameo-Auftritt von ORF-Mitarbeitern erwarten darf.

Die Ausgangsfrage der Staffel: Bleibt Tilia Konstantin (Proschat Madani) Generaldirektorin des ORF oder will sie Kanzlerin werden? Programmdirektor Ekkehard Jennes (Claudius von Stolzmann) ist jedenfalls heiß auf ihren Stuhl, obwohl er sich mehr um die „Starmania“-Kandidatin Scarlett Hasenkopf (Lucy Gartner) und die Verabschiedung von TV-Legende Therese Bär (Dany Sigel) kümmern muss. Conny (Selina Graf) versucht vor allem, ihr Team in der Wetterredaktion im Zaum zu halten. Für Intrigen, Liebesgeschichten und Verrücktheiten aus der Feder von Mischa Zickler sei gesorgt, sagt Madani.