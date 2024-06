Musiker Waldeck wird selbst in der Sauna auf seinen größten Erfolg angesprochen

Er hat den Orient nicht bereist, aber viele Songs von Waldecks neuem Album „The Moon And The Orient“ sind trotzdem vom Nahen und Fernen Osten beeinflusst. „Ich brauche für meine Alben immer eine Art Thema“, erzählt der Musiker im KURIER-Interview.

„Ich bin draufgekommen, dass ich einige Stücke liegen habe, die in diese Richtung gehen. Mir ist immer sehr wichtig, dass meine Platten ein Tracklisting haben, das die Hörer hineinzieht, wo ein Stück zum nächsten führt, und am Ende denkt man: ,Hoppla, es ist schon aus!" Deshalb haben mir diese Orient-Stücke nie auf eines der anderen Alben gepasst. Für ,The Moon And The Orient' habe ich sie ausgegraben und ein paar neue dazu aufgenommen.“

Waldeck, der 2007 mit dem Album „Ballroom Stories“ weltweit berühmt wurde und für diesen Klassiker Elemente aus Jazz, Trip-Hop und experimenteller Elektronik vereinte, bleibt diesem Stil bei „The Moon And The Orient“ treu, gibt aber Songs wie „So Shall It Be - Dancing Cobra“ oder „Flaschengeist“ in den Harmonien und der Tonalität orientalisches Flair.